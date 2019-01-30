Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 30 ДТП Среди них одно ДТП с пострадавшим, в результате один человек получил травмы.



29 января в 16:35 водитель 1980 года рождения, управляя транспортным средством «ВАЗ 21140», двигался по автодороге Северный подъезд к городу Мценску и в районе 2 км не учел погодные и метеорологические условия, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с транспортным средством «Хендэ Солярис». В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил телесные повреждения, доставлен в медицинское учреждение.





Орловское Информбюро

30 января 2019 года







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