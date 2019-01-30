Юные орловцы стали призерами Первенства России по универсальному бою

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среда
30.01.2019
14:26:18
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Юные орловцы стали призерами Первенства России по универсальному боюВ активе нашей команды шесть медалей разного достоинства.
Национальный турнир по универсальному бою среди мальчиков и девочек 6-11 лет состоялся в городе Медынь Калужской области. В нем приняли участие около 250 спортсменов из 33 регионов России. По итогам поединков среди бойцов в возрасте 6-7 лет золотую медаль выиграла Милана Цыганкова. В этой же возрастной категории третьим стал Илья Золотарев. Еще две бронзы в активе Матвея Цыганкова (возрастная категория 8-9 лет) и Матвея Майорова (возрастная категория 10-11 лет). Серебряные медали Первенства России выиграли Руслан Салихов и Маргарита Матюшова (возрастная категория 8-9 лет). Отметим, что все призеры Первенства России получили право выступить на Первенстве мира, которое состоится в мае 2019 года.
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