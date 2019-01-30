Новости версия для печати В Орле правоохранительными органами проводится проверка информации о заминировании ряда государственных и частных организаций 30 января поступил ряд анонимных сообщений о заминировании объектов государственных и частных организаций, расположенных на территории города Орла.



По каждому сообщению правоохранительными органами проводится комплекс мероприятий по проверке поступившей информации. Фактов, свидетельствующих о реальной угрозе взрыва, не выявлено, сообщает информационный портал Орловской области.



В этой связи просим жителей города не поддаваться панике и выполнять все рекомендации правоохранительных структур.



Напоминаем, что в соответствии со ст. 207 Уголовного кодекса РФ за совершение заведомо ложного сообщения об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы.





Орловское Информбюро

30 января 2019 года







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