В Орле правоохранительными органами проводится проверка информации о заминировании ряда государственных и частных организаций

|
среда
30.01.2019
14:26:01
|
|
В Орле правоохранительными органами проводится проверка информации о заминировании ряда государственных и частных организаций30 января поступил ряд анонимных сообщений о заминировании объектов государственных и частных организаций, расположенных на территории города Орла.
По каждому сообщению правоохранительными органами проводится комплекс мероприятий по проверке поступившей информации. Фактов, свидетельствующих о реальной угрозе взрыва, не выявлено, сообщает информационный портал Орловской области.
В этой связи просим жителей города не поддаваться панике и выполнять все рекомендации правоохранительных структур.
Напоминаем, что в соответствии со ст. 207 Уголовного кодекса РФ за совершение заведомо ложного сообщения об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта