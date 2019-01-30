Новости версия для печати Руководитель городского отдела управления ГИБДД не исключает полного закрытия моста Дружбы в Орле Эта зима стала показательной и для коммунальщиков, и для дорожных инспекторов. Одни не справляются со снегом, чем вызывают недовольство горожан и властей, другие - от слов переходят к делу и виновных привлекают к ответственности. Об уборке города от снега, о ремонте моста Дружбы и о планах по снижению аварийности наш корреспондент поговорил с новым руководителем городского отдела управления ГИБДД - Юрием Капустиным.



Неоднозначную картину аварийности в областном центре за прошлый год во многом определила октябрьская трагедия на улице Полесской, когда троллейбус сбил сразу нескольких человек. В результате погибли три человека. И хотя по итогам прошлого года на территории города в общем количестве зарегистрировано снижение ДТП на 25%, число погибших увеличилось на 8%.



Сопутствующими причинами аварий в Орле не раз становились неудовлетворительные дорожные условия.

Юрий Капустин, начальник ОГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Все мы прекрасно видим, что не лучшим образом убираются и очищаются улицы города Орла». Обильные снегопады в декабре и январе не раз делали многие орловские улицы непроезжими. Большинство дорожных проблем 2018-го перешли и в наступивший год.

Юрий Капустин, начальник ОГИБДД УМВД России по г. Орлу: «В настоящее время на территории города Орла зарегистрировано 13 ДТП с пострадавшими, и, к сожалению, во всех этих происшествиях отражаются недостатки зимнего содержания улично-дорожной сети и сужение проезжей части». Как следствие, в общении с дорожниками и коммунальщиками инспекторам приходилось переходить от уговоров и просьб к административным рычагам.

Юрий Капустин, начальник ОГИБДД УМВД России по г. Орлу: «По итогам января привлечено к ответственности 8 юридических лиц, а также привлечено к ответственности управление коммунального хозяйства города». Одним из самых «узких» мест в дорожной инфраструктуре города сегодня является мост Дружбы. Несмотря на оптимистичные прогнозы мэрии, большинство водителей уверены: мост закроют со дня на день. Не исключают такой перспективы и в городской Госавтоинспекции.

Юрий Капустин, начальник ОГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Выявлены недостатки. Это дефекты покрытия, установка парапетных блоков совершенно других параметров, отсутствие сигнальных столбиков, разделяющих потоки транспортных направлений, а также ледяные отложения, которые сформировались в результате не очень хорошей уборки. Вынесены предписания по устранению данных недостатков. По истечению сроков будет принято решение о введении ограничения вплоть до полного закрытия, если эти недостатки будут угрожать безопасности дорожного движения». В числе первоочередных задач городского отдела ГИБДД приведение дорог города в нормативное состояние, а также предотвращение ДТП с тяжкими последствиями.





Иван Суверин

30 января 2019 года







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