Новости версия для печати Сегодня утром у гостиницы «Орёл» столкнулись две легковых иномарки Это ДТП осложнило и без того тяжелую транспортную ситуацию в это время дня.



При лобовом столкновении автомобили получили значительные повреждения. При этом один из них, «Киа», врезался в дорожные ограждения и световую опору. Пострадали оба водителя. У одного из них подозрение на переломы, у другого - ушиб грудины. К полной остановке движения на центральной улице Орла ДТП не привело. Детали происшествия инспекторам еще предстоит выяснить, однако общая картина им уже ясна.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «В 8:20 водитель управлял автомобилем «Киа», двигался по улице Московской со стороны микрорайона в сторону центра города Орла. На перекрестке улиц Московской и Степана Разина автомобиль «Киа» проезжал прямо. Водитель, управлявший автомобилем «Пежо», поворачивал налево, на улицу Степана Разина, при этом не уступил дорогу водителю автомобиля «Киа», и произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения, каретой скорой медицинской помощи были доставлены в лечебные учреждения».





Иван Суверин

30 января 2019 года







На главную страницу





