Новости версия для печати Сообщения о заложенных бомбах в Орле не подтвердились Сегодня утром около десятка учреждений, организаций и предприятий города Орла получили одинаковые анонимные сообщения о якобы готовящихся террористических актах.



Среди упомянутых объектов были учебные и медицинские учреждения, торгово-развлекательные заведения, а также органы государственной и муниципальной власти.



Пока силовики не спешат делиться со СМИ информацией о произошедшем. Один из сотрудников областной службы занятости, которой также пришлось срочно эвакуировать свой персонал, сообщил нам: о предположительной террористической угрозе в учреждение сообщили по интернет-рассылке.



Силовики провели обследование всех эвакуированных объектов. Силовики провели обследование всех эвакуированных объектов. Ни одно из сообщений о заложенных бомбах не подтвердилось.



Автору сообщений грозит обвинение по 207-й статье уголовного кодекса и тюремный срок до 10 лет.





Иван Суверин

30 января 2019 года







На главную страницу





