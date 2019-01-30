Сообщения о заложенных бомбах в Орле не подтвердились

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среда
30.01.2019
14:26:07
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Сообщения о заложенных бомбах в Орле не подтвердилисьСегодня утром около десятка учреждений, организаций и предприятий города Орла получили одинаковые анонимные сообщения о якобы готовящихся террористических актах.
Среди упомянутых объектов были учебные и медицинские учреждения, торгово-развлекательные заведения, а также органы государственной и муниципальной власти.
Пока силовики не спешат делиться со СМИ информацией о произошедшем. Один из сотрудников областной службы занятости, которой также пришлось срочно эвакуировать свой персонал, сообщил нам: о предположительной террористической угрозе в учреждение сообщили по интернет-рассылке.
Силовики провели обследование всех эвакуированных объектов. Силовики провели обследование всех эвакуированных объектов. Ни одно из сообщений о заложенных бомбах не подтвердилось.
Автору сообщений грозит обвинение по 207-й статье уголовного кодекса и тюремный срок до 10 лет.
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