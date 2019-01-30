Новости версия для печати Сегодня Андрей Клычков встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Чешской Республики в РФ - Витезславом Пивонькой Стороны обсудили вопросы сотрудничества и дальнейшие перспективы развития отношений.



Самый большой потенциал, по мнению сторон, - в аграрном секторе и в образовании. В 2018 году внешнеторговый оборот между нашим регионом и Чешской Республикой увеличился в три раза и достиг более 13 миллионов долларов. Стало понятно, что в создании совместных предприятий заинтересованы обе стороны.



При этом Андрей Клычков акцентировал внимание на предоставлении преференций и налоговых льгот для инвесторов, реализующих свои проекты в Орловской области.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Взаимно предложено рассмотреть возможность подписания соглашения с одним из регионов Чешской Республики для более тесных взаимоотношений между бизнес-структурами, органами государственных власти. Запланировали на весну-лето взаимные представления наших интересов и возможностей, как со стороны Орловской области, так и со стороны представителей структур Чешской Республики для укрепления наших связей». Витезслав Пивонька, Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в РФ: «Мы обсудили сотрудничество в сфере сельского хозяйства, а также сотрудничество между нашими университетами, которое продолжается уже больше 10 лет, говорили и о туризме. Одна из задач моего президента перенести наши отношения в 21 век. Это значит, чтобы молодежь знала друг друга, чтобы регионы и страны знали друг друга».





Анна Вайсергисер

30 января 2019 года







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