Новости версия для печати Иван Залогин рассказал журналистам о состоянии медицины в Орловской области Руководитель профильного департамента правительства Орловской области поделился с журналистами планами по развитию и модернизации системы здравоохранения.



Лечебным учреждениям за прошлый год практически удалось погасить долг перед фондом обязательного медицинского страхования. Кроме того, впервые за последние пять лет были сделаны серьезные вливания - технические и финансовые - в сельскую медицину.



Иван Залогин - человек в орловской медицине новый, и как руководитель возглавил ее недавно. Скрывать не стал: проблем в региональном здравоохранении накопилось немало. Решить все сразу - невозможно. На первых порах основные усилия были направлены на стабилизацию ситуации с долгами по ОМС и лекарственным обеспечением льготных больных. Градус напряжения удалось существенно снизить.

Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Примечательно, что такое лечебное учреждение как Детская областная больница смогла уменьшить задолженность со 119 млн рублей до 5 млн рублей». Одним из наиболее видимых достижений Иван Залогин считает техническое оснащение орловской медицины, особенно сельской: стартовало строительство 9 ФАПов; материально-техническая база обновилась и пополнилась новым современным оборудованием; в Кромской ЦРБ начат масштабный капремонт инфекционного отделения; для Ливен закупили передвижной маммограф; в областной больнице установили новенькое МРТ. Уже есть конкретные планы и на этот год. Особое внимание будет уделено оказанию первичной медико-санитарной помощи.

Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Планируем построить три новых фельдшерско-акушерских пункта в 2019 году, также мы планируем закупить три современных передвижных цифровых флюорографа, три цифровых передвижных маммографа и четыре передвижных ФАПа». Повышенное внимание в этом году будет уделено предупреждению и раннему выявлению онкологии, сердечнососудистых заболеваний, развитию паллиативной помощи и внедрению информационных технологий. Всего же в орловскую медицину, по предварительным подсчетам, планируют вложить в этом году более 12 миллиардов рублей.



После позитивного отчета руководитель департамента ответил на вопросы журналистов. Одним из первых был вопрос о так называемом «орловском Титанике».

Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «В настоящее время ведется работа по поиску, скажем так, тех инвесторов, которые бы могли профинансировать завершение работ - как строительных, так и по оснащению данного корпуса». Однако сроки и перспективы все еще не определены.



Вопрос - почему реальная заработная плата медиков после повышения серьезно отличатся от заявленной статистики - тоже остался без внятного ответа.

Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Понятно, что это средняя заработная плата, как средняя температура, где-то она перевыполняется, где-то недовыполняется и это объективно». Интересовало журналистов и то, будет ли и дальше орловская медицина оптимизировать свою структуру путем слияния ЦРБ. В частности эта проблема беспокоит жителей Должанского района. Иван Залогин ответил, что пока такой вопрос не стоит. Единственное, что может произойти, это незначительное сокращение коек по оказанию некоторых видов медицинской помощи.





Оксана Гранн

30 января 2019 года







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