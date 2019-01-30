Новости версия для печати Орловские «фронтовики» готовятся к итоговой конференции В Орле прошло заседание регионального штаба Общероссийского народного фронта. На мероприятии были подведены итоги работы за предшествующий период, рассмотрены новые проблемные вопросы из жизни граждан, а также определена дата региональной конференции.



По опросам общественного мнения, для орловцев в приоритете остаются вопросы, связанные со здравоохранением, кроме того, беспокоят и проблемы в сфере ЖКХ. Об этом говорили сегодня активисты ОНФ. Встреча эта определила основные темы итоговой конференции.

Валерий Савин, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области «Мы будем обсуждать общественные предложения, те предложения, которые будут вновь сформированы по «болевым» точкам, которые есть на территории Орловской области. И проведем анализ тех общественных предложений, которые были поданы органам власти после прошлой конференции, к сожалению, они не все реализованы, поэтому они снова войдут в общественные предложения». Итоговая региональная конференция состоится 27 февраля в 10 часов. Кроме того, сегодня был утвержден состав рабочей группы по подготовке к конференции, в которую вошли как сопредседатели, так и руководители исполкома. Кстати, представители ОНФ отметили, что в 2019 году появятся новые методы в работе и обновится состав штаба.





Юлия Опанасюк

30 января 2019 года







На главную страницу





