Новости версия для печати Сегодня в орловской библиотеке им. Бунина состоялась встреча представителей орловских театров со студентами 2019 год в России объявлен Годом Театра. Большие планы в связи с этим у всех учреждений культуры. В их числе и библиотека имени Бунина. Она уже в начале года разработала для молодёжи специальную программу по популяризации театрального искусства.



В библиотеке сегодня собрались будущие медики, учителя, железнодорожники. Пока они, правда, только студенты-первокурсники, многие приехали из районов области и в театре бывали не слишком часто. Теперь есть возможность заполнить пробел.

Лариса Селихова, заместитель директора театра «Свободное пространство»: «Во-первых, это наша аудитория, наш любимый юный зритель, во-вторых, это возможность еще раз напомнить о своем театре, о репертуаре, о планах на предстоящий Год Театра». «Бунинка» позвала в гости представителей всех четырех орловских театров для того, чтобы не только познакомить с репертуаром, но и поделиться уникальной историей создания театра на Орловщине, анонсировать встречи с актерами и режиссерами, показать возможности заочных посещений театров в Москве и Питере.

Галина Казначеева, учёный секретарь областной библиотеки им. И.А.Бунина: «Мы им будем рассказывать дистанционно об истории российских театров. Так ли много сегодняшних студентов побывали в Александринке, в Мариинке или в Большом? Это такие замечательные театры, это такой огромный пласт нашей культуры, что не узнать об этом в юности просто нельзя». Готовы к сотрудничеству и орловские театры. Они сегодня, помимо спектаклей, предлагают молодому зрителю всевозможные культурные программы. Каждый из них всегда рад встрече, и даже Театр кукол работает на будущее.

Сергей Самойлов, зам. директора Орловского театра кукол: «В перспективе все будут у нас в Театре кукол. Во-первых, это дети, но у них будут скоро свои дети, а потом, когда они будут бабушками и дедушками, они опять придут в Театр кукол». Весь год впереди у студентов интерактивные уроки, посвященные театрам Орла. Ежегодные конкурсы - чтецов и самых внимательных читателей - финишируют в этот раз на театральных подмостках. Содружество библиотеки и театров продолжится не только книжными выставками и встречами, но и настоящими походами на спектакли, с последующими обсуждениями. От чтения до театра, в этом случае, только один шаг, поэтому библиотека и стремится сделать своих читателей театралами. Ведь герои книг так легко путешествуют до подмостков и наоборот.





Эва Стасюлевич

30 января 2019 года







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