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В школах Орла на карантин закрыты 122 класса

Занятия во всех классах прекращены в общеобразовательных учреждениях №№1, 24, 48, 52 (до 4 февраля), 13 (до 1 февраля), 19, 23, 32 (до 5 февраля), 25 (до 31 января).

В 22-х общеобразовательных учреждениях на карантин закрыты отдельные классы. Речь идет о школах №№4, 7, 11, 16, 17, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 49, 50, 51.

В целом занятия приостановлены в 122 классах, сообщает управление образования администрации города Орла.