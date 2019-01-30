В школах Орла на карантин закрыты 122 класса

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среда
30.01.2019
19:08:11
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В школах Орла на карантин закрыты 122 классаПо состоянию на 30 января, девять школ областного центра полностью закрыты на карантин в связи с высоким уровнем заболеваемости острыми респираторными инфекциями.
Занятия во всех классах прекращены в общеобразовательных учреждениях №№1, 24, 48, 52 (до 4 февраля), 13 (до 1 февраля), 19, 23, 32 (до 5 февраля), 25 (до 31 января).
В 22-х общеобразовательных учреждениях на карантин закрыты отдельные классы. Речь идет о школах №№4, 7, 11, 16, 17, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 49, 50, 51.
В целом занятия приостановлены в 122 классах, сообщает управление образования администрации города Орла.
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