Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Прерванный рабочий процесс. Сегодня в нескольких организациях Орла провели эвакуацию людей.

- С торжества - в работу. Новая дорожная техника вышла на улицы Орла.

- На карантин! В Орле закрыты девять школ. Учителя стараются не допустить распространения вируса гриппа.

- Дорога к знаниям стала безопасней. Сегодня районы области получили новые школьные автобусы.

- Весь мир - в театр! Представители орловских «храмов Мельпомены» сегодня встретились со студентами.



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Вести-Орёл

30 января 2019 года







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