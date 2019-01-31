Новости версия для печати Сегодня в Орле состоится этап областной спартакиады среди учащихся средних профессиональных образований по спортивной скакалке Награды будут разыгрывать студентки городских и региональных техникумов и колледжей.



Турнир пройдет на площадке спортивного комплекса ОГУ имени Тургенева. Впереди у сборных команд техникумов и колледжей соревнования еще по четырем видам спорта. Победители областной спартакиады получат право выступить на всероссийском этапе соревнований.





Анастасия Дорохова

31 января 2019 года







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