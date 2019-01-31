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Орловская область получила 39 новых школьных автобусов

Торжественная передача автобусов состоялась 30 января, сообщает информационный портал Орловской области.

Из 39 автобусов 8 машин получил Орловский район, по 3 автобуса – Болховский, Верховский и Свердловский районы, по 2 – Глазуновский, Ливенский, Малоархангельский, Троснянский и Шаблыкинский районы. По одному автобусу передано в город Ливны, Должанский, Залегощенский, Знаменский, Колпнянский, Корсаковский, Кромской, Мценский, Новодеревеньковский, Сосковский, Урицкий и Хотынецкий районы.

«На территории нашего региона 159 школ осуществляют подвоз более 5,5 тысяч учащихся. Обеспечение безопасности каждого из этих детей – наша прямая обязанность. При поддержке федерального центра мы постепенно начали решать этот вопрос», - подчеркнул губернатор области Андрей Клычков.

Новые автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС, тахографами, ремнями безопасности и т.д., что обеспечит безопасность перевозки школьников.