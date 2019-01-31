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Орловская область получила 39 новых школьных автобусов

21 муниципальное образование области получило сертификаты на получение школьных автобусов.

Торжественная передача автобусов состоялась 30 января, сообщает информационный портал Орловской области.
 
Из 39 автобусов 8 машин получил Орловский район, по 3 автобуса – Болховский, Верховский и Свердловский районы, по 2 – Глазуновский, Ливенский, Малоархангельский, Троснянский и Шаблыкинский районы. По одному автобусу передано в город Ливны, Должанский, Залегощенский, Знаменский, Колпнянский, Корсаковский, Кромской, Мценский, Новодеревеньковский, Сосковский, Урицкий и Хотынецкий районы.
 
«На территории нашего региона 159 школ осуществляют подвоз более 5,5 тысяч учащихся. Обеспечение безопасности каждого из этих детей – наша прямая обязанность. При поддержке федерального центра мы постепенно начали решать этот вопрос», - подчеркнул губернатор области Андрей Клычков.
 
Новые автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС, тахографами, ремнями безопасности и т.д., что обеспечит безопасность перевозки школьников.



Орловское Информбюро
31 января 2019 года

 


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