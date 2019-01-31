Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 26 ДТП Среди них четыре ДТП с пострадавшими, в результате шесть человек получили травмы, один человек погиб.



30 января в 17:55 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2104» двигался по автодороге Москва-Харьков-Лунево-Карпово и на 4 км допустил наезд на стоящий автомобиль «ГАЗ-330202». В результате ДТП пассажиры автомобиля «ВАЗ» - женщины 1968 г.р., и 1982 г.р. - получили телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.



30 января в 18 часов водитель, управляя автомобилем «Рено Логан» в районе 98 км автодороги Орел-Тамбов, осуществил выезд на полосу предназначенную для встречного движения, в результате чего допустил лобовое столкновение с автомобилем «КАМАЗ» с полуприцепом. В результате ДТП водитель автомобиля «Рено Логан» от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП до прибытия скорой помощи. Пассажир автомобиля «Рено Логан» получил телесные повреждения.



30 января в 18:55 водитель, управляя автомобилем «Хендэ Акцент», следовал по улице Раздольной в Орле и в районе дома №11 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус», который следовал во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.





Орловское Информбюро

31 января 2019 года







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