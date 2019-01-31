Новости версия для печати В Орле новая система оплаты и тарификации проезда заработает с завтрашнего дня Депутаты Горсовета сегодня на сессии не стали замораживать это решение. Несмотря на то, что валидаторы, считывающие банковские карты, есть только в ста пятнадцати транспортных средствах из трехсот сорока восьми.



Чиновники предлагают орловцам с завтрашнего дня в маршрутках, в которых нет валидаторов, платить наличными 17 рублей. В других случаях проезд обойдется по карте также 17 рублей, наличными - 20.





Надежда Невматулина

31 января 2019 года







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