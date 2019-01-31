Новости версия для печати В Орле еще несколько школ ввели карантин Как сообщает управление образования администрации Орла, по состоянию на 31 января занятия во всех классах полностью приостановлены в 13-ти школах.



В связи с высоким уровнем заболеваемости респираторными инфекциями на карантин полностью закрыты следующие общеобразовательные учреждения: №№25 (до 31 января), 13 (до 1 февраля), 1, 24, 48, 52 (до 4 февраля), 19, 23, 32 (до 5 февраля), 16, 20, 49, 50 (до 6 февраля).



В 19-ти общеобразовательных учреждениях занятия временно приостановлены в отдельных классах. Речь идет о школах №№ 4, 7, 11, 12, 17, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 51. В целом на карантине находятся 82 класса.



В пределах нормы уровень заболеваемости в школах №№ 2, 3, 5, 6, 10, 15, 18, 30, 31, 35, 45, однако ситуация нестабильна, сообщает управление образования администрации города.









Орловское Информбюро

31 января 2019 года







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