Новости версия для печати Положительный опыт по организации ситуационного центра в Орле решили перенять коллеги из Брянской области Ситуационный центр был создан с целью оптимизации деятельности всех органов исполнительной власти, за счет автоматизации многих рабочих процессов.



Сердце ситуационного центра - информационно-аналитическая система. Она позволяет не только в режиме онлайн общаться с районами региона, но и собирать и анализировать данные по любым направлениям социально-экономической деятельности: от статистики до расходов бюджета муниципалитетов. Брянских гостей познакомили с функционалом системы и ее техническими возможностями. Трибуна выступающего в конференц-зале оснащена интерактивными панелями с возможностью управления, а вся информация выводится на видеостену. Однако вопрос со специалистами, способными управлять информационно-аналитической системой и анализировать информацию, пока открыт.

Юрий Урсу, руководитель департамента информационных технологий Орловской области: «Мы понимаем, что в любом случае их надо растить, поэтому, мы рассматриваем молодых специалистов из наших университетов. Это направление: системный анализ, математика и так далее». Алексей Маликов, начальник управления информационных технологий Брянской области: «Мы находимся на этапе проектирования и активно ищем лучшие практики, и услышали, что в Орле одна из лучших практик - и по срокам, и по качеству реализации, поэтому решили посмотреть, как это здесь сделано у вас».





Татьяна Тимохина

31 января 2019 года







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