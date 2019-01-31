Новости версия для печати В Орловском музыкальном училище вспоминали замечательного педагога, коллегу, настоящего профессионала - Аллу Григорьевну Дубинскую Она была очень хорошо известна в музыкальных кругах города, много сделала для Орла, которому посвятила 40 лет жизни, воспитала плеяду талантливых и теперь уже известных во всем мире учеников. Ее не стало в 2017 году.



Алла Григорьевна Дубинская была, без преувеличения, самым известным в Орле педагогом по вокалу. Среди ее учеников - Влад Успенский, который теперь поет в Мариинке, артист Дмитрий Ермак, знакомый нам по ролям в театре «Свободное пространство», а теперь блистающий в московских мюзиклах, Елена Воробьева, которая теперь звезда канадской оперетты. Аллы Григорьевны больше нет с любимыми учениками, но память осталась



Память остается всем. Кто-то близко общался с ней, а кто-то учился у этой удивительной женщины. У нее был талант и чутье на голоса. Полсотни ее учеников стали по- настоящему знаменитыми и многого добились как вокалисты. Елизавета Горенштейн после смерти Дубинской взяла ее учеников и занимается с ними в том же классе, куда сама приходила учиться у Аллы Григорьевны.

Елизавета Горенштейн, преподаватель Орловского музыкального колледжа: «Она мой педагог по вокалу, моя вторая мама, человек, который очень много сделал для меня в этой жизни, всегда поддерживала, помогала - и советом, и словом, и просто душевным теплом». Ее тепла хватало на всех. В свое время Алла Дубинская стала инициатором образования в колледже новых отделений, с ее легкой руки в конкурсе имени Калинникова начали принимать участие вокалисты, она 10 лет руководила Орловским музыкальным обществом, преподавала в институте культуры. Композитор Ирина Хрисаниди дружила с ней много лет и отмечает огромный вклад Дубинской в музыкальное образование страны.

Ирина Хрисаниди, композитор, заслуженный работник культуры России: «30 января - день рождения Аллы Григорьевны Дубинской, и продолжение ее в ее учениках. Ее ученики учатся в консерватории, и уже преподают в музыкальном колледже, в котором когда-то руководила вокальным отделением Алла Григорьевна. Это был очень значимый для нашего города человек, я даже не побоюсь сказать - для России». Многие из ее воспитанников сегодня выступают в самых разных театрах страны, многие поют за рубежом, многие, как Елизавета Горенштейн и Павел Поляков, сами стали преподавателями, и стараются сохранить и ту школу, и те приемы, которым научились у Аллы Григорьевны.

Павел Поляков, преподаватель Орловского музыкального колледжа: «Высокая культура, которую она нам передавала, конечно же повлияла на всю оставшуюся нашу творческую жизнь. Это и романсовый жанр, и само отношение к сцене - не врать, доносить все из души. Она была педагогом требовательным, всегда справедливым, очень болела за наши результаты, вкладывала всю свою душу». В память о ней на сцене музыкального колледжа прозвучали самые светлые, веселые и любимые Аллой Григорьевной песни, которые в разные годы, она сама с удовольствием исполняла. Приехали ее бывшие ученики, которые теперь продолжают обучение в Питере и Москве, и привезли любимому педагогу цветы.









Эва Стасюлевич

31 января 2019 года







На главную страницу





