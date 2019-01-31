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Лишь 40% общественного транспорта Орла готово к повышению тарифа на проезд

У них есть валидаторы, которые «читают» банковские карты. Напомним, что с завтрашнего дня поездка в городском транспорте будет стоить 20 рублей. Это наличными. При оплате банковской картой услуга будет стоить, как и сейчас - 17 рублей. И столько же, если в маршрутке нет валидатора. Именно на этом настаивают депутаты Горсовета.

А между тем, больше половины городских маршруток аппараты не установили. И «транспортных конфликтов», вероятнее всего, будет сложно избежать. Ситуацию вновь обсудили сегодня на заседании орловского Горсовета.

С завтрашнего дня проезд в общественном транспорте Орла - 20 рублей. Наличными. По банковским картам - прежние 17 рублей. Но валидаторы установлены только в 115 единицах транспорта. Там, где их нет, а это 233 маршрутки, - любой проезд должен быть 17 рублей. На этом настаивают депутаты.
Владимир Негин, зампред орловского Горсовета: «Необходимо, чтобы в каждой маршрутке было объявление на видном для людей месте о том, что в данном транспортном средстве отсутствует соответствующее оборудование, и наличный тариф составляет 17 рублей. Чтобы были четко обозначены телефоны, по которым можно сообщить о тех случаях, когда водители будут вести себя некорректно и требовать 20 рублей с жителей».
Подобные конфликтные ситуации городская администрация предусмотрела. И как решать подобные вопросы - тоже.
Николай Ванифатов, замглавы администрации г. Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта: «Администрация создала группы контроля, которые за этим будут следить. В случае если с человека требуют 20 рублей, нужно позвонить по указанным номерам телефонов. Если подтверждаются такие факты - вплоть до расторжения контракта с перевозчиков».
Депутаты решили вернуться к вопросу на февральской сессии Горсовета, когда можно будет подвести хотя бы предварительные итоги. До этого времени народным избранникам предложили также оценить внедрение нового механизма оплаты проезда.
Василий Новиков, мэр г. Орла - председатель орловского Горсовета: «Я не будут против, если депутаты проедут в городском транспорте, чтобы быть в курсе».
Сам Василий Новиков, кстати, уже пробовал оплатить проезд банковской картой, получилось плохо. Такую же оценку - самому решению депутатов Горсовета поднять тариф и его реализации подобным методом - дала прокуратура. Акт реагирования надзорного органа говорит о нарушении федерального законодательства. Что именно не устроило прокуратуру, депутаты еще обсудят.


Антон Киселёв
31 января 2019 года

 


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