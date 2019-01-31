Защищать права граждан - обязанность прокуроров

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четверг
31.01.2019
19:57:52
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Защищать права граждан - обязанность прокуроровВ прошлом году орловские прокуроры вскрыли почти 60 тысяч нарушений Закона, ответом на правонарушения стали акты прокурорского реагирования, которых насчитывается 38 тысяч. Какие еще итоги ушедшего года в надзорном ведомстве считают значимыми, узнал наш корреспондент.
Сегодня в Орле состоялось заседание коллегии региональной прокуратуры.
Максимум внимания в ушедшем году прокурорам пришлось уделить социально уязвимым категориям граждан. В их числе - инвалиды-льготники, которым все еще приходится «воевать» за жизненно необходимые лекарства.
Лицам из числа детей-сирот также нередко приходится прибегать к помощи прокуроров, иначе положенного по закону жилья от муниципалитетов не дождешься.
Отдельно прокурор области остановился на проблеме дорожной аварийности и напомнил о страшных ДТП, которые в прошлом году потрясли весь регион.
В качестве гособвинителей прокурорам за прошлый год удалось добиться нескольких резонансных судебных приговоров.
Высокую оценку работе прокуроров дали в областной власти.
Впрочем, гости расширенной коллегии не только расточали прокурорам похвалы, но и напоминали им об «узких местах» правопорядка в регионе.
Вторая часть коллегии ведомства прошла уже без участия СМИ, прокурор области анонсировал некоторым из своих подчиненных жесткий разговор. Впрочем, по итогам года поощренных сотрудников насчитывается более семидесяти, что в два раза больше числа прокуроров, получивших взыскания за недочеты в работе.
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