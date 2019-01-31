Новости версия для печати Защищать права граждан - обязанность прокуроров В прошлом году орловские прокуроры вскрыли почти 60 тысяч нарушений Закона, ответом на правонарушения стали акты прокурорского реагирования, которых насчитывается 38 тысяч. Какие еще итоги ушедшего года в надзорном ведомстве считают значимыми, узнал наш корреспондент.



Сегодня в Орле состоялось заседание коллегии региональной прокуратуры.

Максимум внимания в ушедшем году прокурорам пришлось уделить социально уязвимым категориям граждан. В их числе - инвалиды-льготники, которым все еще приходится «воевать» за жизненно необходимые лекарства. Иван Полуэктов, прокурор Орловской области: «Судами удовлетворены 24 иска прокурора к департаменту здравоохранения в интересах льготников. Взыскано 939 тысяч рублей в пользу граждан». Лицам из числа детей-сирот также нередко приходится прибегать к помощи прокуроров, иначе положенного по закону жилья от муниципалитетов не дождешься. Иван Полуэктов, прокурор Орловской области: «Мы добиваемся того, чтобы дети-сироты получали положенное им по закону жилье. В 2018 году предоставлено 235 помещений лицам из указанной категории». Отдельно прокурор области остановился на проблеме дорожной аварийности и напомнил о страшных ДТП, которые в прошлом году потрясли весь регион. Иван Полуэктов, прокурор Орловской области: «Показатели аварийности в целом по области снизились. Зарегистрировано 800 ДТП с пострадавшими, это минус 9,5%. Однако огромное количество людей погибает на дорогах: 112 человек погибли. 1031 человек получили ранения. Произошли ДТП с троллейбусом и автобусом, повлекшие гибель граждан. Проверка с привлечением органов контроля вскрыла многочисленные нарушения при проведении медицинских осмотров водителей, технических осмотров транспортных средств». В качестве гособвинителей прокурорам за прошлый год удалось добиться нескольких резонансных судебных приговоров. Высокую оценку работе прокуроров дали в областной власти. Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Благодарны прокуратуре за постоянную готовность сотрудничества, поддержку решений всех значимых для региона вопросов». Впрочем, гости расширенной коллегии не только расточали прокурорам похвалы, но и напоминали им об «узких местах» правопорядка в регионе. Леонид Соломатин, Главный федеральный инспектор по Орловской области: «Акцентирую внимание на отдельных чувствительных для общества сферах, которые оказывают негативное влияние на социально-экономическую обстановку в регионах. В частности, одним из приоритетов должна стать работа по пресечению правонарушений, связанных с хищением бюджетных средств, выделяемых на реализацию 12 национальных проектов». Вторая часть коллегии ведомства прошла уже без участия СМИ, прокурор области анонсировал некоторым из своих подчиненных жесткий разговор. Впрочем, по итогам года поощренных сотрудников насчитывается более семидесяти, что в два раза больше числа прокуроров, получивших взыскания за недочеты в работе.





Иван Суверин

31 января 2019 года







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