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В Орле за сутки в травмпункт обратилось больше полусотни человек

Кто же должен следить за ситуацией с гололедом? Главные улицы города и магистрали - в зоне ответственности «Спецавтобазы». На примере Северного района нам объяснили, как проходит уборка остановок и подхода к ним. 18 человек приводили район в порядок.

Максим Щекотихин, мастер МУП «Спецавтобаза»: «18 человек обслуживают весь Северный район, за каждым закреплен какой-то определенный участок».

А если это дворовая территория, то обращаться нужно в свою управляющую компанию, причем, смело, поскольку посыпать дорожки песком это их прямая обязанность. Там, где это не выполняется, приходится бороться с гололедом самостоятельно. Можно, к примеру, приклеить обычный медицинский пластырь на подошву обуви.

Способ подходит, конечно, для сухой зимы - во время слякоти пластырь быстро отвалится. Поэтому стоит всегда носить его с собой и быть готовым в любой момент заменить. Тем более что синоптики отмечают, что погода продолжит капризничать. Минус - ночью и плюс - днем.