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В зоне внимания ГИБДД - пешеходы

Статистика такова – пешие участники дорожного движения уже в январе нарушили правила 720 раз. Это только то, что попало в поле зрения госавтоинспекторов.



Чаще всего пешеходы переходят дорогу в неустановленных местах или выходят из-за стоящих транспортных средств. Сразу заметить их водители не могут. Как говорят инспекторы, даже вступая на «зебру», нужно убедиться, что водитель заметил пешехода и готов пропустить. За прошлый год в Орле по вине пешеходов произошло 44 ДТП, в результате которых 1 человек погиб и 37 получили травмы.