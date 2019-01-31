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Новый тариф на перевозки в муниципальном общественном транспорте вступит в силу с 10 февраля

Глава администрации Орла Александр Муромский подписал постановление «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 28.12.2017 №5955 «О регулируемых тарифах на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Орла».

Согласно официальному документу, управлению городского хозяйства и транспорта адинистрации города Орла до 10 февраля необходимо проконтролировать установку во всех автобусах, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам, валидаторов для безналичной оплаты разового проезда. 
 
С 10 февраля провоз пассажиров (и багажа) будет осуществляться по новым регулируемым тарифам, закрепленным постановлением администрации города Орла:

 

Категория пассажиров

Способ оплаты проезда

Вид услуги

Тариф

Автобусные маршруты

Все категории

Наличный способ оплаты проезда

Разовый проезд, провоз багажа (кроме дачных маршрутов)

20 рублей

Разовый проезд, провоз багажа в автобусах, осуществляющих транспортное обслуживание населения по сезонным маршрутам для проезда жителей города Орла к садово — дачным массивам и иным местам отдыха (дачным маршрутам)

20 рублей в черте города + действующий тариф за каждый километр за чертой города <*>

Безналичный способ оплаты проезда

Разовый проезд, провоз багажа (кроме дачных маршрутов)

17 рублей

Разовый проезд, провоз багажа в автобусах, осуществляющих транспортное обслуживание населения по сезонным маршрутам для проезда жителей города Орла к садово — дачным массивам и иным местам отдыха (дачным маршрутам)

17 рублей в черте города + действующий тариф за каждый километр за чертой города <*>

МУП «Трамвайно — троллейбусное предприятие»

Все категории

Наличный способ оплаты проезда

Разовый проезд, провоз багажа

20 рублей

Безналичный способ оплаты проезда

Разовый проезд, провоз багажа

17 рублей

Граждане

Месячный проездной билет на 1 вид транспорта (трамвай или троллейбус)

600 рублей

Месячный проездной билет на 2 вида транспорта (трамвай и троллейбус)

700 рублей

Организации

Месячный проездной билет на 1 вид транспорта (трамвай или троллейбус)

800 рублей

Месячный проездной билет на 2 вида транспорта (трамвай и троллейбус)

900 рублей

* Тариф на перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении, установленный приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области.
 
Стоимость электронного проездного билета длительного пользования составит 450 рублей за 30 поездок, 750 рублей за 50 поездок



Орловское Информбюро
31 января 2019 года

 


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