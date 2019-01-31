Новый тариф на перевозки в муниципальном общественном транспорте вступит в силу с 10 февраля

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Автобусные маршруты
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Разовый проезд, провоз багажа (кроме дачных маршрутов)
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20 рублей
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Разовый проезд, провоз багажа в автобусах, осуществляющих транспортное обслуживание населения по сезонным маршрутам для проезда жителей города Орла к садово — дачным массивам и иным местам отдыха (дачным маршрутам)
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20 рублей в черте города + действующий тариф за каждый километр за чертой города <*>
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Безналичный способ оплаты проезда
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Разовый проезд, провоз багажа (кроме дачных маршрутов)
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17 рублей
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Разовый проезд, провоз багажа в автобусах, осуществляющих транспортное обслуживание населения по сезонным маршрутам для проезда жителей города Орла к садово — дачным массивам и иным местам отдыха (дачным маршрутам)
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17 рублей в черте города + действующий тариф за каждый километр за чертой города <*>
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МУП «Трамвайно — троллейбусное предприятие»
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Все категории
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Наличный способ оплаты проезда
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Разовый проезд, провоз багажа
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20 рублей
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Безналичный способ оплаты проезда
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Разовый проезд, провоз багажа
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17 рублей
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Граждане
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Месячный проездной билет на 1 вид транспорта (трамвай или троллейбус)
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600 рублей
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Месячный проездной билет на 2 вида транспорта (трамвай и троллейбус)
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700 рублей
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Организации
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Месячный проездной билет на 1 вид транспорта (трамвай или троллейбус)
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800 рублей
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Месячный проездной билет на 2 вида транспорта (трамвай и троллейбус)
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900 рублей