Новости версия для печати Новый тариф на перевозки в муниципальном общественном транспорте вступит в силу с 10 февраля Глава администрации Орла Александр Муромский подписал постановление «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 28.12.2017 №5955 «О регулируемых тарифах на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Орла».



Согласно официальному документу, управлению городского хозяйства и транспорта адинистрации города Орла до 10 февраля необходимо проконтролировать установку во всех автобусах, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам, валидаторов для безналичной оплаты разового проезда. 10 февраля провоз пассажиров (и багажа) будет осуществляться по новым регулируемым тарифам, закрепленным постановлением администрации города Орла:



провоз пассажиров (и багажа) будет осуществляться по новым регулируемым тарифам, закрепленным постановлением администрации города Орла: Категория пассажиров Способ оплаты проезда Вид услуги Тариф Автобусные маршруты Все категории Наличный способ оплаты проезда Разовый проезд, провоз багажа (кроме дачных маршрутов) 20 рублей Разовый проезд, провоз багажа в автобусах, осуществляющих транспортное обслуживание населения по сезонным маршрутам для проезда жителей города Орла к садово — дачным массивам и иным местам отдыха (дачным маршрутам) 20 рублей в черте города + действующий тариф за каждый километр за чертой города <*> Безналичный способ оплаты проезда Разовый проезд, провоз багажа (кроме дачных маршрутов) 17 рублей Разовый проезд, провоз багажа в автобусах, осуществляющих транспортное обслуживание населения по сезонным маршрутам для проезда жителей города Орла к садово — дачным массивам и иным местам отдыха (дачным маршрутам) 17 рублей в черте города + действующий тариф за каждый километр за чертой города <*> МУП «Трамвайно — троллейбусное предприятие» Все категории Наличный способ оплаты проезда Разовый проезд, провоз багажа 20 рублей Безналичный способ оплаты проезда Разовый проезд, провоз багажа 17 рублей Граждане Месячный проездной билет на 1 вид транспорта (трамвай или троллейбус) 600 рублей Месячный проездной билет на 2 вида транспорта (трамвай и троллейбус) 700 рублей Организации Месячный проездной билет на 1 вид транспорта (трамвай или троллейбус) 800 рублей Месячный проездной билет на 2 вида транспорта (трамвай и троллейбус) 900 рублей

* Тариф на перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении, установленный приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области. Стоимость электронного проездного билета длительного пользования составит 450 рублей за 30 поездок, 750 рублей за 50 поездок.





Орловское Информбюро

31 января 2019 года







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