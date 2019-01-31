Новости версия для печати Сегодня в Орле состоялось торжественное открытие Кубка России по стрельбе из лука Он стал одним из семи крупных турниров, которые традиционно принимает Орловская область.



Кроме привычных Чемпионата и Первенства России, впервые в этом списке оказались национальные турниры по 3Д-стрельбе. За две недели к орловским мишеням выйдут более 1,5 тысяч лучников из России и еще 15 стран мира.





Анастасия Дорохова

31 января 2019 года







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