Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Нет валидатора - нет повышения. Конфликты водителей с пассажирами могут привести к расторжению контракта. - Поскользнулся, упал... За день в травмпункт Орла обратилось около 50 человек. - Кому ПДД не писаны? За январь пешеходы региона нарушили правила 720 раз. - Дело мастера живет в учениках. В Орле вспоминали Аллу Дубинскую.

- Точно в «яблочко»! Сегодня состоялось торжественное открытие Кубка России. Впереди - 3Д стрельба.





Вести-Орёл

31 января 2019 года







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