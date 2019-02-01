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В Орле станет светлее

Передали исполнителю и информацию об отсутствии освещения и на других улицах Орла. В том числе, заявки от жителей. Работа по устранению недочетов ведется.

Помимо этого продолжается установка и регулировка кронштейнов для подвески светильников на опорах воздушных линий электропередач.