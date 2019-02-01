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пятница
1.02.2019
12:00:02
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Творчество без ограничений«Мы вместе» - так называется первый областной фестиваль для людей с ограниченными возможностями. К участию приглашаются дети от 4 лет и взрослые. Заявки принимают до 19 февраля.
Организаторы – культурный центр «Металлург» и региональная организация «Всероссийское общество инвалидов» - приглашают коллективы и сольных исполнителей, фотографов и художников, хореографов и вокалистов.
Подробнее о номинациях и отборочных турах можно узнать по телефонам 8 (953) 811-68-29; 8 (900) 484-16-33.
Итоги фестиваля подведут в марте. Самые талантливые выступят на гала-концерте 15 марта.
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