Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 22 ДТП Среди них одно ДТП с пострадавшим, в результате один человек получил травмы.



31 января в 08:50 водитель, управляя автомобилем «Ниссан-Алмера», следовал по автодороге Орел-Тамбов и в районе 11 км допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с транспортным средством «Даф-ХF» с прицепом, который следовал во встречном направлении прямо. В результате ДТП водитель автомобиля «Нисан» получил телесные повреждения, не госпитализирован.





Орловское Информбюро

1 февраля 2019 года







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