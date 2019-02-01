Новости версия для печати Прокуратура Советского района города Орла вынесла представление мэру Представление внесено в связи с выявленными нарушениями закона при введении нового тарифа на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Орла.



Прокуратурой Советского района г. Орла внесено представление в связи с выявленными нарушениями закона при принятии решения Орловского городского Совета народных депутатов от 25.12.2018 № 47/0860-ГС «О согласовании регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Орла».



Решением Орловского городского Совета народных депутатов от 25.12.2018 № 47/0860-ГС установлен дифференцированный подход к стоимости услуги пассажирской перевозки в зависимости от способа оплаты проезда (безналичным способом или наличным), тогда как условия для предоставления услуг в полном объеме не созданы. Не все пассажирские транспортные средства, осуществляющие перевозки по маршрутам муниципальной маршрутной сети в г. Орле, оборудованы необходимыми техническими средствами для оплаты проезда.



В адрес мэра г. Орла прокурором Советского района г. Орла внесено представление. Рассмотрение акта реагирования находится на контроле прокуратуры, сообщает сайт ведомства.





Орловское Информбюро

1 февраля 2019 года







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