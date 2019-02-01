Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- 10 дней - на установку валидаторов. Повышение проезда в общественном транспорте Орла - сдвигается.



- На страже соблюдения Закона. За год прокуроры выявили 59 тысяч нарушений закона.



- Памяти литератора, исследователя, педагога... В Орле вспоминали Владимира Громова.



- Вся жизнь - в движении. Сегодня профессиональный праздник у работников лифтового хозяйства.





Вести-Орёл

1 февраля 2019 года







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