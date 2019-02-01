Новости версия для печати В Орле отметили день рождения писателя Владимира Громова В январе этого года известному литературоведу, педагогу, писателю исполнилось бы 90 лет. Его уже нет в живых. Но живы ученики, последователи, почитатели таланта мастера. В музее писателей-орловцев прошел вечер памяти, посвященный Владимиру Громову. Все присутствующие отмечали, что его творчество проникнуто любовью к родной земле, к бесконечным просторам.



Писатель, критик, краевед, профессор.... Имя Владимира Алексеевича Громова для Орла - значимое. Более десяти лет он работал в музее имени И.С. Тургенева. Позже Громов поступает в аспирантуру, а уже потом начинает преподавать в тогда еще педагогическом институте. «Писатели-орловцы», «Здравствуй, город Тургенева!», «Предания Бежина луга» - его книги пользовались широкой популярностью и характеризовали его как горячего пропагандиста русской литературы и культуры.



Преподаватель ОГУ Ольга Юрьевна Малюченко с профессором Громовым познакомилась еще в студенческие годы, и отношения их сразу стали особенными.

Ольга Малюченко, преподаватель ОГУ им. Тургенева: «Это отношения постоянной любви спора. Владимир Алексеевич был почему-то уверен в том, что он суровый реалист, хотя на самом деле он был романтик от литературы. И это проявлялось в спорах, в общении и даже в том, что он относился к студентам как к равным. Познакомились мы с ним в момент моего поступления - он принимал у меня экзамен. И мы сорок минут кричали друг на друга на этом экзамене, пока нам не сказали: «Побойтесь бога, абитуриенты в очередь выстроились». После этого он размашисто расписался в моем экзаменационном листе и сказал: «Хорошо! Вы, конечно, поступите и мы с вами доспорим». А ведь и правда - доспорили. Ольга Юрьевна признается: с этим человеком ей всегда было о чем поговорить. Отмечали это и все присутствующие на вечере памяти, при этом они с улыбкой вспоминали человека, который так горячо любил орловскую землю.





Юлия Опанасюк

1 февраля 2019 года







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