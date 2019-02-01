Орловщина готовится к участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

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пятница
1.02.2019
17:12:39
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Орловщина готовится к участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселенияхГотовятся конкурсные заявки на Ливны, Мценск, Болхов, Дмитровск, Малоархангельск и Новосиль. Победа в этом конкурсе означает дополнительные деньги из столицы.
Как отметили на совещании в региональной администрации, в подготовку проектов нужно подключать местных жителей и экспертов, связать проект с культурными и природными ландшафтами, туристскими маршрутами. На финансирование этого конкурса ежегодно выделяется по 5 млрд. рублей. В прошлом году было 455 заявок от 82-х регионов. Финалистами стали 80 проектов из 44-х регионов. Они получили субсидии от 30 до 100 млн рублей.
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