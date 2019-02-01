Новости версия для печати Сегодня профессиональный праздник отмечают работники лифтового хозяйства Первые лифты в Орле появились в 1968 году, тогда же - и специалисты по их обслуживанию.



Сегодня с лифтерами мы сталкиваемся лишь в экстренных ситуациях. Исключение - разве что больницы. Там все передвижения на грузовом лифте сопровождает лифтёр. Причем, чтобы стать им, нужно пройти специальные курсы, сдать экзамены и ежегодно проходить переаттестацию.





Надежда Невматулина

1 февраля 2019 года







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