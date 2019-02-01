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Точно в «яблочко»!

Орел вновь стал «стрелковым центром России». В нашем городе стартовал целый марафон, в который вошли семь крупных турниров лучников. Кроме привычных Чемпионата и Первенства России, впервые в этом списке оказались национальные турниры по 3D-стрельбе. За две недели к орловским мишеням выйдут более 1,5 тысяч лучников из России и еще 15 стран мира. На старте турниров побывала наша съемочная группа.

Для большинства обывателей стрельба из лука ассоциируется с охотой или видом боевого оружия. Однако это не совсем верно. Сейчас стрельба из лука – это сложный вид спорта, который требует максимальной концентрации. Накануне в Орле стартовал целый стрелковый марафон, который включил в себя семь крупных стрелковых соревнований.
Дмитрий Шатохин, председатель Орловского регионального отделения Всероссийской федерации стрельбы из лука: «Мы уже традиционно, с 80-х годов, в рамках Чемпионата и Первенства СССР работаем с федерацией стрельбы из лука и поэтому у нас большой опыт, и большие перспективы».
В этом году в программу включили и 3D-стрельбу. Эта дисциплина в привычном виде представляет собой «охоту» в лесном массиве на мишени в виде животных. В Орле 3D-стрельбу адаптировали под закрытые помещения, заменив животных традиционными мишенями.
Даниил Вяткин, участник соревнований (г. Омск): «Чтобы справиться с традиционным луком, нужно знать и понимать себя, свои тело, свои мысли».
Соревнования по стрельбе из лука для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата также один из новых видов программы. Москвич Наиль Гатин оказался в инвалидном кресле после ДТП. И уже пять лет он не представляет своей жизни без лука и стрел. Среди спортивных наград Наиля есть даже серебро Чемпиона Европы.
Наиль Гатин, участник соревнований (Московская область): «Я всю жизнь стрелять любил, а тут решил попробовать стрельбу из лука. И вроде как получается пока. Стрельба из лука дает мне уверенность в себе и возможность начать жизнь заново после травмы».
Орловская федерация стрельбы из лука на домашних турнирах берет, по традиции, числом. В этом году в составе нашей команды более 40 участников. Для кого-то эти турниры станут дебютом, кто-то получит шанс выполнить нормативы «мастера спорта» и взойти на новую ступень спортивного олимпа.


Анастасия Дорохова
1 февраля 2019 года

 


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