Новости версия для печати В Орловской школе искусств и ремесел открылась выставка работ выпускников художественного училища Студенты проходят в школе преддипломную практику, приглядываются к возможностям работы педагога, определяются с продолжением образования в вузах, а заодно, и представляют школьникам свое учебное заведение.



Авторам работ, представленных на выставке, через полгода предстоит выйти в большую жизнь, и нужно решать самостоятельно, стать ли свободным художником, пойти учиться дальше, или, может быть, попробовать свои силы в педагогике. Художественное училище и школа искусств и ремесел давно дружат и вместе ведут профориентационную работу. Желающих пройти практику год от года становится все больше

Светлана Чумакова, руководитель практики для студентов ОХУ им. Г.Г. Мясоедова: «Если раньше на практику приходило 10-15 человек, то сейчас это гораздо больше - от 30 до 45 человек, и мы выработали одну из форм знакомства нашей школы со студентами, чтобы они пришли, поставив определенную планку, что они уже будущие педагоги, что они могут показать, как они могут себя зарекомендовать». Специально для этого все отделения училища живописи, дизайна, декоративно-прикладного творчества, скульптуры готовят выставку, и сами знакомят с ней своих младших товарищей.



Наставники студентов - известные в городе художники: Ольга Сорокина, Василий Карев, Константин Чичеров, Глеб Козлов. Конечно, на выставку отбирается лучшее из лучшего, но уже сейчас многие студенческие работы достойны уважения, и педагогам за своих студентов краснеть не приходится.



Удивительно то, что среди авторов работ по художественной обработке металла нет ни одного представителя сильного пола. Оказалось, что только девушки занимаются этой сложной работой.

Глеб Козлов, преподаватель Орловского художественного училища: «Девочки - усидчивые, они скрупулезные. Представленные графические работы очень сложные, каждый миллиметр обрабатывается, поэтому что-то получается». И дизайнеры, и мастера по художественной обработке металла сегодня востребованы. Основная цель выставки - отчитаться за преддипломную практику и пригласить сегодняшних школьников продолжить обучение уже в училище.





Эва Стасюлевич

1 февраля 2019 года







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