Новости версия для печати В Орле на карантин закрыты 17 общеобразовательных учреждений Образовательный процесс прерван в связи с высоким уровнем заболеваемости респираторными инфекциями.



По информации управления образования администрации Орла, на карантин полностью закрыты следующие общеобразовательные учреждения: №№13 (до 1 февраля), 1, 24, 48, 52 (до 4 февраля), 19, 23, 32 (до 5 февраля), 16, 20, 49, 50 (до 6 февраля), 4, 18, 37, 51 (до 7 февраля).



В 15-ти общеобразовательных учреждениях занятия временно приостановлены в отдельных классах. Речь идет о школах №№ 7, 11, 12, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 38, 39, 40. В целом на карантине находятся 89 классов, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

1 февраля 2019 года







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