В Орле Всероссийская акция «Лыжня России» пройдет 9 февраля

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пятница
1.02.2019
17:12:19
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В Орле Всероссийская акция «Лыжня России» пройдет 9 февраляОбластные власти планируют, что участие в ней примут более полутора тысяч жителей региона.
В этом году всероссийская Акция «Лыжня России» состоится в 27 раз. Традиционным местом ее проведения станут трассы урочища Медведевского леса. Торжественное открытие соревнований - в 11:30. В программе соревнований дистанции на 1 км, 3 км, 5 км и 10 км.
Подать заявку на участие в соревнованиях можно с 4 по 7 февраля с 10 до 18:00 по адресу: г. Орёл, ул. Маринченко, 9-б, 3 этаж, БУ ОО «СШОР №10».
Тел./факс (486-2) 33-56-24, e-mail: orelsd10@mail.ru
Можно подать заявку и 9 февраля (при наличии свободных мест и только лично) с 9:00 до 10:00 по адресу: г. Орёл, ул. Раздольная, 100, в спортивном зале Орловского технологического техникума №7.
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