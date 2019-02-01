Новости версия для печати В Орле против «ЭкоТек» возбудили уголовное дело Бывшее руководство ООО «ЭкоТек» подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Компания занималась на Орловщине вывозом мусора, и, по некоторым оценкам, только на государственных подрядах заработала 100 миллионов рублей.



Расследование ведет следственный отдел по Советскому району, где нам сегодня сообщили: по делу уже есть существенные подвижки, а именно - возмещен ущерб, причиненный казне. Марат Качмасов, руководитель СО по Советскому района г. Орла СУ СК РФ по Орловской области: «Расследуется уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «ЭкоТек». Действие подозреваемых квалифицировано по части 1 статьи 199 прим.2 УК РФ - сокрытие денежных средств, за счет которых должно проводиться взыскание налогов. По данным следствия подозреваемая, достоверно зная о наличии у «ЭкоТек» недоимки по налогам, игнорируя неоднократные требования налоговой инспекции о её погашении, с марта по август сокрыла денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание налогов в сумме более 2,5 млн. рублей. Данная сумма денежных средств в настоящее время в добровольном порядке возмещена».





Иван Суверин

1 февраля 2019 года







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