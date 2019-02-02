Новости версия для печати В Орловской области продолжается набор на бесплатные курсы компьютерной грамотности для пенсионеров Занятия проводятся по 24-часовой программе. Группы комплектуются из 10 человек.



Пенсионеры получат основные навыки работы на компьютере, а также научатся пользоваться электронной почтой, социальными сетями, скайпом, личными кабинетами различных ведомств и другими полезными интернет-сервисами. Записаться на курсы можно в клиентских службах регионального Управления Пенсионного фонда и в комплексных центрах социального обслуживания населения. Телефоны: 72-92-33, 72-92-77. Обучение будет осуществляться на базе общеобразовательных школ.





Мария Семак

2 февраля 2019 года







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