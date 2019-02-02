Новости версия для печати В Орле состоялись очередные матчи элитных дивизионов Ассоциации студенческого баскетбола Женская сборная опорного университета болельщиков порадовала.



Команда ОГУ имени Тургенева дважды обыграла соперниц из Поволжского государственного технологического университета. Этот успех позволил орловчанкам продолжить борьбу за «Финал восьми» Студенческой суперлиги. Последний этап перед итоговыми матчами для нашей команды состоится в Йошкар-Оле с 15 по 17 февраля. Мужская сборная ОГУ провела свои встречи менее успешно. Подопечные Алексея Борнякова дважды крупно проиграли соперникам из Московской государственной академии физической культуры. До конца регулярного этапа Студенческой лиги ВТБ орловчам предстоит совершить выезды в Пермь и Ижевск.





Анастасия Дорохова

2 февраля 2019 года







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