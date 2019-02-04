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понедельник
4.02.2019
2:01:50
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На Орловщине реализуется нацпроект «Старшее поколение»В управлении труда и занятости региона готовы переобучить граждан предпенсионного возраста.
В этом году дополнительное профессиональное образования получат 295 человек. Курсы рассчитаны на три месяца. Финансируется проект из двух источников – федерального и областного бюджетов. Направление на обучение смогут получить граждане за пять лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости. Направляет на профобучение работодатель. Сделать это можно, если сотрудник организации является жителем региона и сама организация ведет деятельность в нашей области. Подробнее о том, как попасть в этот проект, можно узнать на сайте управления труда и занятости.
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