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понедельник
4.02.2019
2:01:47
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Будьте здоровы!Согласно статистике, орловцы испытывают проблемы с сердцем и сосудами гораздо чаще, чем жители других регионов - каждый девятый пациент из тысячи. Однако и для всей России это проблема настолько серьезная, что даже президент уделил ей отдельное место в своем послании, поставив задачу перед медиками - приложить максимальные усилия для профилактики этих заболеваний.
Лучше если врач приедет к человеку поговорить, чем человек к врачу лечиться. Так решили медики Областной клинической больницы и целой бригадой стали выезжать с профилактическими беседами на предприятия и вузы Орла.
На предприятия и вузы Орла выезжают кардиолог, невролог, эндокринолог и терапевт. Это уже восьмой вояж. Инициатор – руководитель регионального сосудистого центра Татьяна Григорьева.
О том, какие симптомы должны насторожить человека, и почему за помощью нужно обращаться в первые часы после их обнаружения – об этом говорили кардиолог и невролог.
У людей с сахарным диабетом риск заболеть инфарктом или инсультом увеличивается в 7-10 раз. Поэтому очень важна и информация от эндокринолога.
Именно поэтому во время беседы каждый желающий мог измерить артериальное давление и уровень сахара в крови. Говорили и о том, что более широко диагностировать риски инфаркта и инсульта можно в Центре здоровья при областной больнице. Там применяют более 10 видов исследования.
Пользу от этих встреч понимают и слушатели. Многие уже заботятся о себе как могут.
Задуматься о своем здоровье никогда не поздно и никогда не рано. Врачи отмечают: старт инфарктов и инсультов возможен уже у людей 28-30-летнего возраста.
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