Новости версия для печати Будьте здоровы! Согласно статистике, орловцы испытывают проблемы с сердцем и сосудами гораздо чаще, чем жители других регионов - каждый девятый пациент из тысячи. Однако и для всей России это проблема настолько серьезная, что даже президент уделил ей отдельное место в своем послании, поставив задачу перед медиками - приложить максимальные усилия для профилактики этих заболеваний.



Лучше если врач приедет к человеку поговорить, чем человек к врачу лечиться. Так решили медики Областной клинической больницы и целой бригадой стали выезжать с профилактическими беседами на предприятия и вузы Орла. Наталья Хорошилова, главный невролог Орловской области: «До своих слушателей мы хотим прежде всего донести что их здоровье в их руках, что многих заболеваний, особенно таких грозных осложнений как инфаркт и инсульт можно избежать». На предприятия и вузы Орла выезжают кардиолог, невролог, эндокринолог и терапевт. Это уже восьмой вояж. Инициатор – руководитель регионального сосудистого центра Татьяна Григорьева. Татьяна Григорьева, руководитель регионального сосудистого центра при Областной клинической больницы: «Население должно знать о возможных факторах риска и должно знать, как их профилактировать, что надо делать и в каких ситуациях надо бежать к врачу, чтобы как можно раньше получить медицинскую помощь». О том, какие симптомы должны насторожить человека, и почему за помощью нужно обращаться в первые часы после их обнаружения – об этом говорили кардиолог и невролог. Татьяна Григорьева, руководитель регионального сосудистого центра при Областной клинической больницы: «Вводится препарат, который растворяет тромб, перекрывающий кровоток в артериях головного мозга. Кровоснабжение головного мозга восстанавливается, порой уходит вся неврологическая симптоматика, и пациент практически здоровый уходит из стационара». У людей с сахарным диабетом риск заболеть инфарктом или инсультом увеличивается в 7-10 раз. Поэтому очень важна и информация от эндокринолога. Галина Масалыгина, главный эндокринолог Орловской области: «Для контроля заболевания, помимо сахара в пределах ваших возрастных норм, нужно еще следить за уровнем холестерина и липидов крови и за уровнем артериального давления». Именно поэтому во время беседы каждый желающий мог измерить артериальное давление и уровень сахара в крови. Говорили и о том, что более широко диагностировать риски инфаркта и инсульта можно в Центре здоровья при областной больнице. Там применяют более 10 видов исследования. Ольга Вишнякова, заведующая Центром здоровья при Областной клинической больницы: «К ним относится электрокардиограмма, измерение уровня артериального давления, измеряется уровень холестерина, глюкозы в крови». Пользу от этих встреч понимают и слушатели. Многие уже заботятся о себе как могут. Любовь Здравова, участница мероприятия: «В последнее время стараюсь поменьше кушать жирного, побольше ходить пешком». Задуматься о своем здоровье никогда не поздно и никогда не рано. Врачи отмечают: старт инфарктов и инсультов возможен уже у людей 28-30-летнего возраста.









Елена Литинская

3 февраля 2019 года







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