Сегодня день борьбы с онкологическими заболеваниями

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понедельник
4.02.2019
15:20:00
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Сегодня день борьбы с онкологическими заболеваниямиЭто повод задуматься о своем здоровье, записаться на прием к врачу и обязательно прислушаться к советам специалиста. Орловская область сегодня занимает 1 место в стране по заболеваемости онкологией. Одна из причин, считают медики, обращение к доктору уже на поздних стадиях заболевания.
По статистике наиболее часто орловцы страдают от рака легочной системы, урологических и гинекологических заболеваний.
В этом году на профилактику и лечение онкологии в Орловской области по линии медицинского страхования потратят на 200 млн. рублей, чем в минувшем. В общей сложности сумма составит 896 млн. рублей. Начнут применять и новые схемы лечения онкологических заболеваний.
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