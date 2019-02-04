Новости версия для печати Сегодня день борьбы с онкологическими заболеваниями Это повод задуматься о своем здоровье, записаться на прием к врачу и обязательно прислушаться к советам специалиста. Орловская область сегодня занимает 1 место в стране по заболеваемости онкологией. Одна из причин, считают медики, обращение к доктору уже на поздних стадиях заболевания.



По статистике наиболее часто орловцы страдают от рака легочной системы, урологических и гинекологических заболеваний. В этом году на профилактику и лечение онкологии в Орловской области по линии медицинского страхования потратят на 200 млн. рублей, чем в минувшем. В общей сложности сумма составит 896 млн. рублей. Начнут применять и новые схемы лечения онкологических заболеваний.





Елена Литинская

4 февраля 2019 года







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