Новости версия для печати В Орле мошенники сыграли на руку судебным приставам Информация о том, что штрафы ГИБДД можно «списать», заплатив 1 рубль, не соответствует действительности.



Эта новость была распространена в интернете. Там говорилось, что любой штраф можно оплатить за 1 рубль. И были даже указаны реквизиты. Итог - на руках у орловских судебных приставов уже сейчас больше 100 постановлений о взыскании этого уже просроченного штрафа. Судебные приставы просят не попадать на удочку мошенников.





Татьяна Напольских

1 февраля 2019 года







На главную страницу





