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Коротко о главном

- Слабый, но алкоголь. Как часто подросткам отказывают продавать пенные напитки? Общественники провели «контрольную закупку».





- Бессмертный подвиг тех, кто приближал победу в тылу врага. Сегодня библиотеки страны провели Всероссийскую акцию. Орловские дети тоже читали про войну.





- На карантин! В Орле полностью закрыты уже 17 школ.





- Не попадайтесь «на рубль». Приставы рассказали о новом мошенничестве в интернете.





- С днем рождения, Северный! Сегодня район празднует 20-летие.



