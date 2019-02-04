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За прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 27 ДТП

2 февраля в 7:35 водитель, управляя автомобилем «Шевроле Кобалт», следовал по автодороге Москва-Киев-Комаричи-Дмитровск-Кромы и на 76 км не выбрал безопасную скорость движения, соответствующую дорожным условиям, не справился с управлением, допустил столкновение с автомобилем «ГАЗ». В результате ДТП три пассажира автомобиля «ГАЗ» получили травмы, не госпитализированы.

2 февраля в 10:10 водитель, управляя автомобилем «Сузуки Гранд Витара», при выезде с прилегающей территории на ул. Веселая в Орле, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Лада Калина», который следовал по ул. Веселой. В результате ДТП женщина-пассажир автомобиля «Лада Калина» получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.

2 февраля в 14:30 водитель, управляя автомобилем «Мазда СХ5» следовала по ул. Полесской в Орле и при повороте налево на ул. Лескова допустила наезд на пешехода - женщину 1947 г.р., которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.