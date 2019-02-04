Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
4.02.2019
15:20:04
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Из архива ГТРК "Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

При ДТП в Свердловском районе Орловской области один человек погиб, пятеро пострадало

ДТП произошло в пятницу вечером на автодороге Орёл-Тамбов. Авария случилась на въезде в населенный пункт Васильевка.

Сокрушительная сила удара была обусловлена тем, что встречные машины столкнулись не по касательной траектории, а фронтально – «лоб в лоб». И хотя наибольшие повреждения «Нива» получила со стороны водителя, фатальным столкновение стало не для него, а для его пассажира 1994 года рождения. На момент прибытия первых экипажей ДПС парень был уже мертв. Микроавтобус в силу своей конструкции от удара пострадал меньше «Нивы».
Эдуард Тимофеев, инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Свердловскому району: «1 февраля 2019 года примерно в 17:45 на автодороге Орел-Тамбов в районе 44 километра произошло столкновение автомашины «Фольксваген Транспортер» и автомашины «Нива». В результате ДТП пять человек получили ранения, один пассажир автомобиля «Нива» погиб. По факту ДТП проводится расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела».
В микроавтобусе при ДТП пострадала семья в полном составе, об этом сообщили нам знакомые потерпевших. 
 
Одним из первых на помощь попавшим в ДТП пришел водитель, припарковавшийся у перекрестка, где произошла авария. Вот только сам момент столкновения от его внимания ускользнул. Он услышал только удар. Сразу позвонил по номеру 112. На помощь ему пришел еще один очевидец.
 
С начала года ДТП в Васильевке стало самым массовым по числу пострадавших в Орловской области. Виновника происшествия будут устанавливать в ходе уголовного расследования. Существенной деталью в деле будет скорость, с которой двигались машины на момент столкновения. Авария произошла в зоне действия прибора контроля скорости «Крис П», и если кто-то из водителей превысил скоростной режим, это можно будет легко выяснить. 





Иван Суверин
4 февраля 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта