Новости версия для печати При ДТП в Свердловском районе Орловской области один человек погиб, пятеро пострадало ДТП произошло в пятницу вечером на автодороге Орёл-Тамбов. Авария случилась на въезде в населенный пункт Васильевка.



Сокрушительная сила удара была обусловлена тем, что встречные машины столкнулись не по касательной траектории, а фронтально – «лоб в лоб». И хотя наибольшие повреждения «Нива» получила со стороны водителя, фатальным столкновение стало не для него, а для его пассажира 1994 года рождения. На момент прибытия первых экипажей ДПС парень был уже мертв. Микроавтобус в силу своей конструкции от удара пострадал меньше «Нивы». Эдуард Тимофеев, инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Свердловскому району: «1 февраля 2019 года примерно в 17:45 на автодороге Орел-Тамбов в районе 44 километра произошло столкновение автомашины «Фольксваген Транспортер» и автомашины «Нива». В результате ДТП пять человек получили ранения, один пассажир автомобиля «Нива» погиб. По факту ДТП проводится расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела». В микроавтобусе при ДТП пострадала семья в полном составе, об этом сообщили нам знакомые потерпевших. Одним из первых на помощь попавшим в ДТП пришел водитель, припарковавшийся у перекрестка, где произошла авария. Вот только сам момент столкновения от его внимания ускользнул. Он услышал только удар. Сразу позвонил по номеру 112. На помощь ему пришел еще один очевидец. С начала года ДТП в Васильевке стало самым массовым по числу пострадавших в Орловской области. Виновника происшествия будут устанавливать в ходе уголовного расследования. Существенной деталью в деле будет скорость, с которой двигались машины на момент столкновения. Авария произошла в зоне действия прибора контроля скорости «Крис П», и если кто-то из водителей превысил скоростной режим, это можно будет легко выяснить.









Иван Суверин

4 февраля 2019 года







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