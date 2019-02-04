Новости версия для печати Две орловчанки отобрались на Чемпионат и Первенство России по боксу Успеха команда Орловской области добилась на завершившемся накануне в Серпухове окружном турнире.



Возможность выступить в Анапе завоевали Виктория Ефимова и Ангелина Симакова. Отметим, что Ангелина Симакова отправила в нокаут свою соперницу на первых секундах первого раунда. Кроме двух золотых медалей орловские спортсменки на Чемпионате и Первенстве ЦФО завоевали четыре бронзовых награды.





Анастасия Дорохова

4 февраля 2019 года







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