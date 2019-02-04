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понедельник
4.02.2019
15:19:57
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В Орле состоялся традиционный легкоатлетический турнир на призы Валентины Тихомировой
Программа соревнований включала двоеборье (забег на 60 м + прыжок в высоту, забег на 60 м + прыжок в длину, забеги на 60 м на 200 м) для юношей и девушек 2002-2003 гг.р. и 2004-2005 гг.р., а также классические беговые и прыжковые виды для взрослых спортсменов (2001 г.р. и старше).
Участниками соревнований стали 400 спортсменов из Орловской области и ближайших регионов ЦФО. Среди лучших результатов орловских спортсменов отметим победу Марии Мартыновой. Спортсменка показала результат 25,64 секунды в беге на 200 метров. Серебро на дистанции 400 метров выиграла Анастасия Шалимова с результатом 57,03 секунды. Лучшим на дистанции 800 метров стал Николай Селицкий. Его время на финише 2:00,54. Тимофей Голоктионов выиграл забег на 1500 метров с результатом (3:55,63). Прыжки в длину также были выиграны орловскими спортсменами – Еленой Молчановой (5,64 м) и Львом Потаповым (6,64).
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